ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “DL BOLLETTE, EMENDAMENTI BOCCIATI MA RIVALUTATI DAL GOVERNO”

Azione rivendica una serie di emendamenti, bocciati in aula ma rivalutati dal Governo, nell’ambito della conversione in Legge del Decreto Bollette. “Proviamo sempre a fare un’opposizione costruttiva,” sottolinea il deputato di Azione Antonio D’Alessio, parlando ad agendapolitica.it, ” suggerendo al governo emendamenti di buon senso che però vengono sistematicamente respinti, perché i provvedimenti arrivano in Aula già blindati e il dibattito diventa asfittico.

“Poi il Governo” conclude D’Alessio, ” a volte accoglie l’impegno a valutare l’opportunità di adottare in futuro provvedimenti da noi richiesti; ma è troppo poco, vorremmo più fatti e meno parole”