ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “RIGENERAZIONE URBANA RISPETTI TERRITORIO E SOCIALE”

“L’approccio di Sistemi Urbani nel processo di rigenerazione urbana va inteso in modalità sistemica raccordando urbanistica, intermodalita’, sostenibilità, rispetto del territorio, sviluppo sociale, economico e culturale”. Lo ha sottolineato Maria Rosa Sessa, presidente di Sistemi Urbani spa, società del gruppo Fs, intervenendo a Napoli al meeting sul tema “Rigenerazione urbana, ipotesi o realtà” organizzato da Oice, l’associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica che fa capo a Confindustria.

“I percorsi di valorizzazione e rigenerazione urbana avviati da Sistemi Urbani in varie città d’Italia – ha proseguito Sessa – partono da una profonda analisi dei bisogni territoriali per rispondere alle esigenze della popolazione e restituire alla fruizione pubblica spazi e luoghi che tornano al servizio del territorio generando valore e opportunità di sviluppo”.

