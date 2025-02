REGIONALI 2025. L’APPELLO DI FORZA ITALIA CAMPANIA: “CANDIDATO CENTRO DESTRA ENTRO LA PRIMAVERA”

“Un candidato che vuole costruire un programma partecipato deve essere messo in campo a inizio primavera”. L’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ipotizza le tempistiche per individuare il nome che rappresenti il centrodestra alle Regionali, in programma in autunno. Nel giorno della segreteria regionale del partito, alla quale partecipa anche Maurizio Gasparri, il capodelegazione di FI al Parlamento europeo conferma la sua volonta’ di scendere in campo, ma tiene aperto

il dialogo con gli altri partiti. “Siamo aperti a tutte soluzioni possibili – assicura – e’ indiscutibile che la soluzione finale arrivera’ da una riflessione nazionale. I leader Tajani, Meloni e Salvini dovranno guardare alle cinque regioni che vanno al voto. In alcune di queste c’e’ gia’ un candidato individuato, come l’uscente di FdI nelle Marche, in altre si sta ragionando”. L’obiettivo resta quello di farsi trovare pronto, con “un partito organizzato, coeso e senza divisioni interne – sottolinea – con la giornata oggi si costruisce la classe dirigente che a novembre sara’ maggioranza in Regione”.

La segreteria sara’ e’ l’occasione per fare il punto sulle liste: “Siamo molto avanti abbiamo gia’ quasi completato gli elenchi in ogni provincia. Ascoltiamo i coordinatori provinciali e i sindaci per raccogliere idee. La ‘fabbrica delle idee’ che abbiamo organizzato questa mattina e’ straordinariamente affollata, perche’ vogliamo costruire un programma che parli ai cittadini, che affronti le emergenze quotidiane e che dia soluzioni”.

