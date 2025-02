PONTECAGNANO FAIANO. LA DENUNCIA DI BISOGNO: “CASA DI VETRO ? DI TRASPARENTE AL COMUNE NON C’E’ NULLA”

Nella missiva, infatti, abbiamo sottolineato come, nonostante le numerose richieste rivolte all’amministrazione, non ci vengano garantiti uno spazio dedicato all’interno della Casa comunale e gli strumenti informatici adeguati che possano consentirci di espletare compiutamente ed in completa privacy le funzioni di consiglieri comunali.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno.