Io candidarmi a governatore in Campania? “No, eventualmente come sindaco di Napoli, ma c’è tempo, manca ancora un anno e mezzo”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l’ex europarlamentare e primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito.

Si parla anche dell’ex Cinquestelle Roberto Fico come candidato governatore. Come lo vedrebbe? Si fa sempre il suo nome ma mi pare un ‘fico secco’”. In che senso? “Alla fine non si candida mai…”