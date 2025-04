REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO DA CAPACCIO LANCIA L’IPOTESI DI UNA CANDIDATURA IN ROSA

“La nostra bussola sono le parole pronunciate da Antonio Tajani. E’ chiaro che Fratelli d’Italia e Lega hanno proposte di partito che abbiamo gia’ giudicato valide. Ma per noi e’ fondamentale capire la data delle elezioni, se ci sara’ uno slittamento o meno”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania a margine di un’iniziativa politica a Capaccio Paestum. “Per questo non abbiamo fretta di individuare il candidato, e siamo concentrati sul rafforzamento del partito e sulla costruzione del programma. Sulla figura del candidato, civico e’ uno status. Potrebbe essere anche una donna”

