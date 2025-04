PARCO DEL MATESE. GRIMALDI (LEGA): “OCCASIONE DI CRESCITA, MA ATTENZIONE PER I CACCIATORI”

“L’istituzione del Parco nazionale del MATESE, ufficializzata dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, rappresenta un atto concreto per la tutela ambientale e la valorizzazione di un territorio, unico nel suo genere, che unisce Campania e Molise”. “E’, però, opportuno evitare che questa occasione di crescita non diventi una penalizzazione per chi vive e lavora da sempre in queste terre”. Così Massimo Grimaldi (Lega) consigliere regionale della Campania sull’istituzione del Parco Nazionale del MATESE. “Mi riferisco- precisa Grimaldi -, in modo particolare, ai tanti cacciatori del territorio, la cui attività venatoria rischia di essere fortemente limitata da una perimetrazione troppo rigida e da misure che non tengano conto delle tradizioni locali”. “La caccia, praticata nel rispetto delle norme, rappresenta una componente della cultura e dell’economia rurale”. Per Grimaldi “è quindi necessario aprire un immediato confronto costruttivo con le comunità locali e le associazioni venatorie, affinché la tutela ambientale vada di pari passo con la salvaguardia delle attività storiche del territorio”. “Sviluppo sostenibile – conclude Grimaldi – significa anche rispetto per chi, con rispetto per l’ambiente e passione per la propria terra, ha sempre vissuto il MATESE”

