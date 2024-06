“Per le elezioni regionali in Campania del 2025 assumiamo un impegno solenne con gli elettori: non ci saranno ne’ parlamentari nazionali candidati al consiglio regionale, ne’ loro parenti”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Ci sarà serietà nella composizione delle liste e nella proposta di governo. Sono certo – conclude il coordinatore azzurro – che anche nelle altre liste del centrodestra varrà la stessa regola”.

Share on: WhatsApp