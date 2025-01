REGIONALI 2025. PARTE IL TOUR DEL MOVIMENTO 5 STELLE TRA LE PROVINCE DELLA CAMPANIA

Ufficialmente non c’è il nome di Roberto Fico o quello di Sergio Costa, ma negli incontri che il M5S terrà, a partire dal 26 Gennaio, sul territorio di tutta la Campania si discuterà anche di terzo mandato e dell’alleanza con il Partito Democratico. I vertici regionali del Movimento 5 Stelle, dunque, hanno rotto gli indugi ed hanno annunciato l’inizio di una campagna di ascolto che toccherà tutti i capoluoghi di provincia della Regione Campania.

“In vista delle prossime elezioni regionali in Campania,” si legge in un comunicato stampa, ” il Movimento 5 Stelle lancia un’iniziativa di grande importanza: 5 giornate di confronto con il territorio, una per ogni provincia campana, per ascoltare i cittadini e discutere insieme dei programmi e delle idee che il nostro Movimento intende portare avanti per una Campania più forte, sostenibile e inclusiva.

A partire dal 24 Gennaio, saremo presenti ai tavoli con le province campane per incontrare i nostri attivisti, iscritti, cittadini, insieme a tutti i nostri portavoce per confrontarci sui temi cruciali per il futuro della nostra regione. Ogni incontro sarà un’occasione di dialogo e partecipazione, per costruire insieme un programma che risponda alle reali esigenze della nostra comunità.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a lavorare insieme ai cittadini per un cambiamento concreto. Vogliamo costruire una Campania più forte, dove lavoro, sanità e sostenibilità non siano solo parole, ma azioni concrete per il benessere di tutti.”