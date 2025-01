ANTONIO IANNONE (FDI): “SCHLEIN CHIEDE DIMISSIONI SANTANCHE’ MA NON VEDE ALFIERI A SALERNO”

“A Salerno da oltre 3 mesi è agli arresti Franco Alfieri e la Schlein non ha fatto un fiato. Sono sequestrati dalla vicenda giudiziarie di questo uomo del PD sua la Provincia di Salerno che il Comune di Capaccio. Oggi la Schlein chiede le dimissioni del Ministro Santanche’ ed in passato per le vicende di Toti aveva fatto ugualmente. Chiedo a lei e al PD quale credibilità pensano di avere non facendo dimettere prima il loro Franco Alfieri?”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

