REGIONALI 2025. RAFFAELE PISACANE (FDI): “CIRIELLI SCELTA GIUSTA PER RILANCIARE LA CAMPANIA”

“Edmondo Cirielli incarna le qualità di leadership di cui la Campania ha urgentemente bisogno: esperienza istituzionale, serietà e una visione chiara per il futuro. La sua candidatura rappresenta la vera opportunità per voltare pagina e restituire dignità alla nostra regione.”

Raffaele Maria Pisacane, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, esprime il proprio sostegno alla possibile candidatura di Cirielli, non solo in quanto figura politica autorevole sostenuta dal suo partito, ma anche per le qualità umane e istituzionali che ha avuto modo di apprezzare negli ultimi mesi.

“Edmondo non è solo un leader competente e preparato: è una persona capace di ascoltare e confrontarsi, qualità che purtroppo sono mancate nell’attuale amministrazione. La sua coerenza e l’attenzione concreta alle esigenze del territorio lo rendono una guida autentica e credibile per la nostra regione.”

Pisacane non risparmia critiche all’operato del presidente uscente e pone particolare attenzione al tema sanitario:

“De Luca ha trasformato la politica regionale in una questione personale, come dimostra la vicenda del terzo mandato, che sta trascinando la Campania in una situazione ridicola a causa della sua arroganza istituzionale. A questo si aggiunge una gestione carente su troppi fronti, dalla sanità al lavoro, fino alle infrastrutture, che ha penalizzato fortemente i cittadini. La Campania deve superare il dramma della mobilità passiva, che costringe migliaia di cittadini a cercare cure fuori regione, impoverendo le casse pubbliche. Con Cirielli presidente, si potrebbe puntare sulla riorganizzazione del sistema sanitario, migliorando le strutture esistenti, riducendo le liste d’attesa e valorizzando i centri d’eccellenza che già attraggono pazienti da tutta Italia. È questa la visione che serve alla Campania.”

Pisacane conclude con un appello al centrodestra: “Spero che il nostro schieramento scelga una figura come Edmondo Cirielli per guidare questa sfida. La sua leadership rappresenterebbe la possibilità concreta di costruire una Campania che finalmente torni a guardare avanti, rispondendo ai bisogni reali dei cittadini e restituendo dignità alla nostra regione.”