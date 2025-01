SANDRO RUOTOLO (PARTITO DEMOCRATICO): “TERZO MANDATO ? PER NOI CASO E’ GIA’ ARCHIVIATO”

Per noi la questione del terzo mandato non è antistorica, ma è proprio superata, è archiviata, è il passato, è inutile tornarci sopra”. Lo ha detto l’eurodeputato Sandro Ruotolo, della segreteria Pd, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul terzo mandato. “Dieci anni sono già troppi. I governatori sostengono di non riuscire a concludere il lavoro che hanno iniziato. Viene in mente lo slogan di quella vecchia pubblicità: ‘Non si può interrompere un’emozione’. Ma come, non bastano dieci anni? Allora non basta nemmeno tutta la vita”. “Non è una questione di De Luca o di Zaia. C’è un tema di ricambio della classe dirigente. Quindi, archiviamo la discussione, andiamo avanti, andiamo a costruire l’alternativa al governo di destra. Anche in Campania il nostro avversario sarà il candidato della destra, abbiamo bisogno di costruire una coalizione per vincere”.

