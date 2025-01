REGIONALI 2025. RISPUNTA NEL CENTRO SINISTRA IL NOME DEL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI

Nonostante, da mesi, abbia dichiarato di non essere disponibile ad una candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania, il nome del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rispunta come possibile ipotesi per mettere insieme tutto il Campo Largo – con il quale, già, governa nel Comune di Napoli – provando a trovare una intesa con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. A lanciare il nome di Manfredi è…..

“Sono contrario al terzo mandato. I governatori hanno poteri legislativi e decidono sulla sanità pubblica, che esige un controllo e una verifica dopo un certo arco di tempo. Tuttavia, nel rapporto con De Luca occorre intenderci se egli è un potere da abbattere o una risorsa da utilizzare nel modo migliore. È necessario trovare una via consensuale e rispettosa per uscire da questo passaggio difficile e per certi aspetti doloroso. Attenzione: De Luca si esprime spesso con un linguaggio un po’ brutale e popolaresco. Ma è un uomo intelligente e molto colto. Ci sono i modi per un confronto che alla fine risulti positivo per tutti, anche per lui. Tanti anni fa presentò un mio libro a Salerno. Fu una specie di lectio magistralis. Rimasi esterrefatto. In Campania possiamo vincere, anche grazie ad un Sindaco come Gaetano Manfredi, la personalità più forte emersa negli ultimi anni”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime sulle prospettive delle elezioni in Campania, in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale