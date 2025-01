AUTONOMIA DIFFERENZIATA, FRANCESCO MORRA: “LE FIRME DEI CITTADINI HANNO, COMUNQUE, UN VALORE”

Il Capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale a Salerno Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano, interviene sulla vicenda della sentenza della Corte Costituzionale sul referendum dell’Autonomia Differenziata, lanciando un appello a tutte le forze politiche.

“Le migliaia di firme raccolte,” scrive Morra, “soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, a cominciare dalla Campania, per il referendum sull’Autonomia Differenziata, anche dinanzi alla decisione della Corte Costituzionale, mantengono un altissimo valore politico e sociale. Tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno l’obbligo di comprendere cosa c’è dietro quelle firme, dietro la mobilitazione di partiti, associazioni, liberi cittadini: c’è il timore per un futuro sempre piu’ difficile, la paura che la distanza tra Nord e Sud aumenti, la volontà di costruire un Paese piu’ equo, giusto e solidale. Si puo’, ancora, trovare un punto di intesa sui tempi e sui modi di entrata in vigore di una Legge che mette a rischio la Scuola, la Sanità e tutta l’economia di tante Regioni del Sud.”