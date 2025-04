REGIONALI 2025. ROBERTO FICO DA ANGRI BLINDA LA COALIZIONE E GLISSA SU DE LUCA

Ha blindato la coalizione, rilanciando il campo largo ed il modello Napoli. Ma non ha sciolto le riserve su chi sarà il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali in Campania e su come sarà gestita l’eventuale presenza di Vincenzo De Luca all’interno della coalizione. Da Angri, dove ha inaugurato la nuova sede del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico ha lanciato segnali chiari al Partito Democratico. “Abbiamo un confronto franco e costante su tutto”, ha detto ad Ottochannel l’ex presidente della Camera dei Deputati, sottolineando che quanto accaduto a Giugliano in occasione delle Amministrative (il campo largo è andato in frantumi ed i 5 Stelle non hanno preso parte alla competizione) possa minare gli equilibri della coalizione. “Da buoni alleati che lavorano insieme anche per la città di Napoli, stiamo facendo un lavoro molto importante. Quel lavoro fatto con Gaetano Manfredi deve essere riproposto anche alla Regionali in Campania”.

FONTE ottochannel.it