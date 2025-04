A NAPOLI L’INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO SULLE PERIFERIE CON ROBERTO FICO

Una iniziativa pubblica, in programma a Secondigliano, dedicata alle periferie, organizzata dal Partito Democratico alla quale prenderà parte, anche, il candidato in pectore per la Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Ad annunciarlo è il deputato del Pd Marco Sarracino.

“Eurostat” scrive Saracino, ” ci dice che la Campania, la Calabria e la Sicilia sono le tre regioni più povere d’Europa. In Italia cresce il lavoro povero ma il Governo nega il salario minimo. Per questo domani saremo a Napoli, a Secondigliano, uno dei quartieri più poveri d’Italia assieme a Roberto Fico, Pasquale Esposito, Dario Carotenuto ed altri amici e compagni per iniziare un tour comune con chi ogni giorno si batte per ridurre divari e disuguaglianze!”