PROVINCIA DI SALERNO. PRIMO CONSIGLIO E GIURAMENTO PER IL PRESIDENTE NAPOLI

Il neo Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, reduce dalla vittoriosa campagna elettorale dello scorso 6 aprile, si appresta ad affrontare il primo Consiglio Provinciale, in programma oggi, lunedi’ 28 Aprile, a partire dalle 12:00, nel corso del quale si terrà la formale cerimonia di giuramento ma anche la presentazione delle sue linee programmatiche per il prossimo biennio. Per Napoli si tratta di un ritorno al passato, considerato che nel 2017 fu eletto, con Canfora Presidente, Consigliere Provinciale nella prima elezione dopo la riforma Delrio. Intanto, a Palazzo Sant’Agostino, all’interno della maggioranza gli animi sono tornati piu’ che sereni che dopo che il Presidente, la scorsa settimana, nel corso di una riunione alla quale ha preso parte anche il deputato Piero De Luca, ha confermato in toto le deleghe assegnate a tutti i consiglieri provinciali.

