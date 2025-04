CAPACCIO, COMUNALI 2025. NOI MODERATI IN CAMPO PER SOSTENERE SIMONA CORRADINO

Noi Moderati protagonista di questa campagna elettorale al fianco della candidata sindaca Simona Corradino. Due le candidature, nella civica Popolo di Capaccio Paestum. In campo c’è il commissario cittadino Teresa Basile, forte dell’esperienza politica acquisita negli anni e del sostegno del territorio: “Sono in campo con la lista Popolo di Capaccio Paestum perché ritengo che quando si riveste un ruolo politico locale, si debba essere consapevoli che l’obiettivo è partecipare attivamente alla vita politica, anche impegnandosi in prima persona attraverso la candidatura”, ha spiegato Teresa Basile. “La decisione di appoggiare il candidato sindaco Simona Corradino è frutto di un’attenta valutazione, soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi mesi con la Procura della Repubblica che ha messo in evidenza un sistema di potere che mette all’angolo trasparenza e legalità – ha aggiunto la candidata Basile – l’avvocato Corradino ha fatto della legalità la sua bandiera, il punto di partenza di un percorso politico e umano. I candidati sono stati selezionati con cura, con attenzione perché bisogna far rivivere quel seme di legalità che è venuto a mancare per troppi anni. Il programma elettorale che presentiamo ai cittadini mette al centro la meritocrazia, premia le competenze e garantisce basi solide per il governo cittadino. Al centro restano però i giovani, i cittadini fragili, le tante persone che in questi anni si sono sentite ultime tra gli ultimi, impossibilitate a chiedere aiuto e sostegno”. Per la Basile, infatti, Simona Corradino è “la persona giusta per riportare a Capaccio Paestum valori ormai sepolti sotto il peso di un modus operandi che ha distrutto la città”.

