REGIONALI 2025. TRE DATE SUL TAVOLO DI DE LUCA: 26 OTTOBRE, 9 O 16 NOVEMBRE

E’ scattato il conto alla rovescia per le prossime Regionali in Campania: tramontata qualsiasi ipotesi di un rinvio alla primavera del 2026, adesso anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca deve fare i conti con la scelta della data per il voto. Pare che De Luca stia pensando a tre date: 26 Ottobre oppure 9 o 16 Novembre. Tre opzioni che potrebbero anche essere oggetto di intesa nella Conferenza Stato Regioni ma nulla vieta, per legge, che ciascuna Regione possa stabilire il perfetta autonomia la data per il voto. Una scelta, quella della data, che potrebbe influenzare anche la durata di alcune amministrazioni comunali (come Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino ed Ariano Irpino) dove i sindaci sono intenzionati ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali, con l’obbligo, pero’, di dimissioni o di una eventuale decadenza, al momento della presentazione delle liste.

