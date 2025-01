REGIONALI 2025. VALLE DELL’IRNO RIBOLLE: FARINA, COPPOLA NEGRI, SOMMA, AMABILE E MURINO IN CAMPO

La Valle dell’Irno – da Baronissi a Fisciano, passando per Pellezzano e Mercato San Severino – ribolle in vista della prossima scadenza per le Regionali: sono in tanti gli aspiranti candidati, in alcuni casi, addirittura, espressione delle stesse maggioranze politiche dei territori. Partiamo da Baronissi dove si prospetta un vero e proprio derby nella maggioranza del Sindaco Anna Petta con i nomi dell’assessore Alfonso Farina e della Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri. Entrambi sono pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale, senza dimenticare che il capo dell’opposizione Picarone è il nipote dell’attuale Consigliere Regionale del Pd Franco.

A Fisciano, da qualche settimana, circola con insistenza la voce di un possibile rientro in campo di Tommaso Amabile, già Consigliere Regionale del Partito Democratico, oggi nel Cda della Soresa.

Per Mercato San Severino la situazione appare, invece, piu’ complessa perchè tutto dipende dalla scelta del Sindaco Antonio Somma che, in vista delle prossime elezioni regionali, continua a sfogliare la margherita – mi candido, non mi candido – anche per il discorso legato alle dimissioni dalla carica di primo cittadino.

Pellezzano, dove il Sindaco Morra tiene ben compatta la sua maggioranza, potrebbe esprimere una candidatura importante ed altisonante: quella dell’attuale Vice Sindaco Michele Murino, mister preferenza alle Comunali, da sempre vicino ad Edmondo Cirielli.