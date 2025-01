BATTIPAGLIA. SABATO 18 GENNAIO LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LE REGIONALI DI ANNALISA SPERA

E’ in programma per sabato 18 Gennaio, a Battipaglia, alla presenza del Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, la presentazione ufficiale della candidatura per le prossime elezioni regionali di Annalisa Spera, sostenuto anche dal movimento civico Radici.

Per Annalisa Spera una campagna elettorale che parte con ampio anticipo e che le consentirà di lavorare sul vasto territorio della Piana del Sele: da Battipaglia ad Eboli, per finire a Campagna e Serre.

All’incontro, insieme ad altri dirigenti provinciali di Forza Italia, prenderà parte anche il Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri in Provincia di Salerno Roberto Celano.