CANDELINE IN FDI. GIORGIA MELONI E NUNZIO CARPENTIERI, STESSO GIORNO PER IL COMPLEANNO

C’è anche un Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia che, oggi, 15 Gennaio, spegne le sue candeline in contemporanea con quanto fatto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: si tratta del Consigliere Regionale di Fdi in Campania Nunzio Carpentieri che, in un post pubblicato sulla sua pagina, saluta con grande affetto la giornata di candeline all’interno di Fratelli d’Italia.

“Come sapete,” scrive Carpentieri, condivido questa festa con una persona cui tutti noi vogliamo un gran bene… E allora, auguri anche alla nostra Giorgia!”

48 le candeline spente per Giorgia Meloni, qualcuna in piu’ per Nunzio Carpentieri che raggiunge quota 61.