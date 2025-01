TERZO MANDATO E TRATTATIVE CON IL PD: IL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI L’UOMO DELLA SVOLTA ?

Potrebbero essere affidate al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di recente eletto Presidente Nazionale dell’Anci, le delicate trattative tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Partito Democratico per trovare un punto di intesa su di un nome terzo ma condiviso. Manfredi, che governa a Napoli con tutti i partiti del Centro Sinistra – da Italia Viva al Movimento 5 Stelle – nelle prossime giornate potrebbe ricevere, direttamente dalle mani di Elly Schlein, il mandato politico ad operare come federatore di tutte le forze del Campo Largo, avviando una serie di trattative con il Presidente De Luca. Un compito, di certo, non semplice per Gaetano Manfredi che, da tempo, ha già escluso la sua disponibilità ad una candidatura per le Regionali 2025 in Campania, puntando, invece, ad ottenere il secondo mandato come Sindaco di Napoli.

