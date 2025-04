REGIONALI 2025. VERSO UN FACCIA A FACCIA TRA ELLY SCHLEIN E VINCENZO DE LUCA

“Sicuramente ci saranno anche passaggi di questo tipo, però insomma intanto noi abbiamo la necessità di tenere insieme un gruppo dirigente diffuso che ha lavorato che sta lavorando che deve continuare a farlo in modo unitario”. A dirlo è Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Partito Democratico al termine della riunione del Pd campano per fare un punto della situazione in vista della campagna elettorale per le Regionali. Il responsabile organizzazione ha risposto ad una domanda di un cronista sulla possibilità di un incontro tra il governatore De Luca e la segretaria Schlein. “Auspichiamo che ci sia il confronto però nessuno può porre condizioni. – evidenzia Taruffi, il quale ricorda che “tutti i presidenti uscenti diciamo hanno un confronto con la segreteria nazionale, con i dirigenti, con i dirigenti territoriali per l’individuazione del candidato della candidata che dovranno succedere. Però ripeto ci sono tutte le condizioni per un confronto positivo, costruttivo, che tenga insieme, ripeto ancora una volta, l’unità del Partito Democratico e della coalizione. Su questo siamo fiduciosi, sono sicuro che tutte le persone, tutte le figure che hanno ruoli di responsabilità, sapranno esercitare questa responsabilità fino in fondo nell’esclusivo interesse della campagna, quindi siamo fiduciosi” conclude.

