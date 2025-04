IL M5S ESCLUDE LA CANDIDATURA DI RITA DE CRESCENZO ALLE PROSSIME REGIONALI

Dopo qualche settimana di dibattito, piu’ social che politico, dopo tante voci che si sono rincorse negli ultimi tempi, il tutto dopo la sua partecipazione alla manifestazione di Roma, contro il riarmo, organizzata dal M55, dal partito di Giuseppe Conte è arrivato un chiarimento su Rita De Crescenzo.

Rita De Crescenzo candidata in Campania con M5S? “Assolutamente no, non abbiamo mai avuto rapporti con questa influencer”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S in Senato Stefano Patuanelli.