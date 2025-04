IL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI RIBADISCE IL SUO NO ALLA CANDIDATURA IN CAMPANIA

“No, assolutamente no”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ospite ad Avellino alla presentazione del libro di Salvatore Biazzo, “Il Chimico dei fantasmi”, dedicato allo scienziato avellinese Oscar D’Agostino, esclude nuovamente l’ipotesi di candidarsi alla presidenza della regione Campania con il centrodestra. “La coalizione -ha poi aggiunto il ministro- ha una classe dirigente che merita di essere messa in campo. Ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di importante, soprattutto per le aree interne. Negli ultimi anni -ha poi sottolineato il ministro- sono state un po’ trascurate: è importante che dalle prossime elezioni regionali possa esserci un’azione di recupero”.

