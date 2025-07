REGIONALI. ANCHE IN PUGLIA IL PD PRENDE TEMPO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO

Non c’è solo la Campania ma anche la Puglia nella lista delle Regioni dove il Partito Democratico deve ancora sciogliere il nodo sul nome del candidato alla Presidenza della Regione.

“Partiamo col costruire la coalizione dalle idee del futuro, di cosa succederà ai nostri giovani, alle donne pugliesi e poi dopo decideremo il nostro candidato. Anche perché tutta questa fretta non c’è, è molto probabile che Puglia, Campania e Veneto votino a novembre, abbiamo il tempo per questa road map che insieme alle forze politiche abbiamo messo in piedi”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, parlando con i cronisti a margine dell’assemblea programmatica del partito. “Il Pd sarà unito – ha detto – nessuno può pensare di dividerlo e cancellare la grande stagione di questi vent’anni”.