FRANCO SILVESTRO (FI): “AMERICA’S CUP, NESSUNA ESCLUSIONE PER I CAMPANI: SARANNO PROTAGONISTI”

“Non c’è alcuna volontà di escludere la Regione o il territorio campano dall’organizzazione dell’America’s Cup. Il comitato, come definito, prevede undici componenti su richiesta degli organizzatori, con tre membri italiani: uno in rappresentanza del Governo, uno di Sport e Salute e uno del Comune di Napoli” – Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia – “Siamo certi che le designazioni del Governo saranno espressione della Campania, garantendo competenza e conoscenza delle esigenze del territorio in un evento che rappresenta una straordinaria occasione di crescita per Napoli e per la nostra regione. Dispiace che qualcuno tenti di alimentare polemiche infondate, quando invece dovremmo tutti lavorare per il successo dell’America’s Cup, tutelando gli interessi del territorio senza strumentalizzazioni. È un evento che porterà lavoro, turismo e sviluppo, e come Forza Italia saremo vigili affinché le ricadute positive restino sul territorio e siano valorizzate al meglio.” Conclude Silvestro

