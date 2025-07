REGIONALI IN CAMPANIA. AVS LANCIA UN MESSAGGIO AGLI ALLEATI DEL CAMPO LARGO

La co-portavoce nazionale di Europa Verde Fiorella Zabatta insieme ai vertici di Alleanza Verdi e Sinistra in Campania –Tonino Scala e Rosario Visone – chiedono con forza l’avvio immediato di un tavolo di discussione politica regionale, che coinvolga tutte le forze della coalizione.

È arrivato il momento di iniziare un confronto serio e costruttivo sul perimetro della coalizione, sul programma condiviso che dovrà unire tutte le forze in campo, e sui criteri di scelta degli interlocutori. Non è più accettabile procedere senza un luogo stabile di confronto: è in gioco il futuro della Campania e ogni ulteriore attesa è dannosa.

Serve una proposta di governo credibile, alternativa e coraggiosa. Una proposta costruita insieme, con trasparenza e partecipazione, a partire dai contenuti e dai programmi, e non dalle candidature.

Per AVS Campania è ormai improcrastinabile aprire un tavolo pubblico, chiaro e trasparente: uno spazio reale di confronto tra le forze politiche che si riconoscono in un’idea comune di progresso e giustizia sociale. Una ‘terra comune’ da costruire insieme.

La destra ha l’abitudine di decidere tutto nelle stanze chiuse del potere, imponendo dall’alto programmi preconfezionati. Noi, al contrario, rivendichiamo la nostra storia: quella di una sinistra che parte dai contenuti, dal confronto e dalla partecipazione dal basso.