FRANCO PICARONE (PD): “IMPORTANTE CONTINUARE L’OTTIMO LAVORO FATTO”

“Giudico innanzitutto importante il riconoscimento di tante cose positive che sono state fatte e da cui bisogna partire. Dopodiché, è chiaro che una coalizione nuova presuppone anche di individuare nuovi obiettivi e risultati da mettere in campo”. Così risponde Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio (Pd) a chi gli chiede un commento sull’ alleanza Pd-M5S in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.

“Sarà comunque importante completare l’ottimo lavoro fatto e dare il meglio di se’ per risolvere i tanti problemi che la Regione ancora si trova a dover affrontare”.

Anche sulla Sanità “è stata fatta una grande opera di risanamento: l’uscita dal commissariamento” e “siamo pronti anche per uscire dal piano di rientro per aver raggiunto obiettivi anche sul piano dei contenuti sanitari. Parliamo della prevenzione, ospedali e territori che sono tutti e tre obiettivi centrati. Direi che ci sono le basi per fare un buon lavoro. E

chi succederà a questa amministrazione non si troverà sorprese sgradite per quanto riguarda i conti della Regione”.

