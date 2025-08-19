REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, NUOVI SONDAGGI ANCHE SU MARA CARFAGNA

Ritorna il nome di Mara Carfagna come possibile candidato Presidente per le Regionali in Campania. Una donna in campo ? Il centro destra ci sta pensando e non vuole tralasciare nessun particolare, considerato che i tempi, in Campania, rispetto alle altre Regioni, consentono una valutazione piu’ calma e tranquilla. Il nuovo vertici a Roma ?

Una decisione è attesa nel vertice fra Meloni e gli altri leader della coalizione, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, che potrebbe tenersi anche prima della fine di agosto. In quell’occasione si attende anche la soluzione del rebus Veneto, con il braccio di ferro fra FdI e Lega per l’indicazione del successore di Luca Zaia, nonché il nome del candidato in Campania. Sembra essersi raffreddata l’ipotesi Edmondo Cirielli (in quota FdI), a differenza di quella di Giosy Romano (su cui potrebbe convergere anche Azione). Sono stati commissionati sondaggi anche su Mara Carfagna di Noi moderati, e non viene scartato un profilo civico come quello di Gianfranco Nicoletti, rettore dell’Ateneo Vanvitelli.