SCUOLA, CON DECRETO VALDITARA PIU’ DOCENTI E PERSONALE PER SCUOLE CAMPANIA

“Con il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, arrivano nuove e importanti risorse per le scuole dei territori colpiti dal sisma, tra cui la Campania e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per l’anno scolastico 2025/2026, gli Uffici Scolastici Regionali potranno attivare ulteriori posti di docenti, personale ATA e dirigenti scolastici anche in deroga ai vincoli normativi.

Si tratta di un passo avanti decisivo per garantire a studenti e famiglie scuole realmente funzionanti, sicure ed efficienti, in grado di offrire un servizio di livello anche in territori che hanno subito gravi difficoltà e che da anni attendono risposte concrete. La scuola rappresenta un motore fondamentale per il rilancio del territorio.

Ancora una volta la Lega dimostra, con i fatti, la propria attenzione verso il Mezzogiorno e verso la Campania, grazie al lavoro del Ministro Valditara.

