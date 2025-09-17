REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA: “FINO AD ORA SOLO CHIACCHIERE E POLITICA POLITICANTE”

“Che campagna elettorale mi aspetto? Per adesso ho visto soltanto politica politicante e chiacchiere al vento”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione dello show evento ‘Pino è – Il viaggio del Musicante’ domani sera in piazza del Plebiscito a Napoli. “Abbiamo un sistema informativo in Italia che è completamente banalizzato – ha aggiunto De Luca – avremmo dovuto parlare di cose importanti, dei programmi, e non ne parla nessuno. Avremmo dovuto sottolineare il fatto che i candidati sono distribuiti fra i partiti, i cittadini sono completamente fuori da ogni decisione. Non ci sono primarie, non c’è nulla. Abbiamo avuto altre cose strane, tre europarlamentari che si presentano per le Regioni, è un segno di totale disprezzo per l’Europa. Con quale faccia parleremo poi di Europa se dopo un anno impegnamo così gli europarlamentari?”. Secondo De Luca “c’erano tanti argomenti di cui parlare, argomenti seri che riguardano la vita democratica e la vita dei territori, delle regioni. Non ho sentito nessuno sulla grande stampa porsi la domanda: ma voi vi candidate per fare che cosa? Quali sono i programmi? In modo particolare per la Campania, vi candidate per fare che cosa? Abbiamo avuto settimane di politica politicante, mi auguro che almeno negli ultimi giorni si riesca a presentare ai cittadini un quadro di cose che si vogliono realizzare. Per quello che mi riguarda mi auguro che perlomeno non rovinino quello che è in corso, almeno questo”

Share on: WhatsApp