MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “CON EMENDAMENTO TERRA DEI FUOCHI SI CONFERMA IMPEGNO GOVERNO”

“Con l’emendamento al Dl Terra dei Fuochi della Lega, si conferma l’impegno costante per la Terra dei Fuochi e per il nostro territorio, con una particolare attenzione ai giovani. Lo stanziamento 5 milioni di euro per il 2025, destinati a rafforzare da subito screening, percorsi oncologici e sorveglianza epidemiologica nelle province di Napoli e Caserta, si affianca alle attività di bonifica. Si amplia così l’azione per garantire maggiore tutela al nostro territorio: dalla salute dei cittadini al recupero delle aree contaminate”. “Cittadini, imprese e tutela della salute sono al centro dell’azione politica e del lavoro di squadra che la Lega sta portando avanti da tempo in Campania”. “Ed oggi, in occasione del tavolo convocato in Prefettura a Caserta con i ministri Piantedosi, Gava e Mantovano, è fondamentale ribadire l’urgenza di intensificare investimenti e misure strutturali per proteggere il territorio e tutelare i cittadini e le imprese”. Lo dichiara in una nota Massimo Grimaldi (Lega), consigliere regionale della Campania, in riferimento all’emendamento presentato dalla Lega sulla prevenzione sanitaria per fasce giovani, ora in discussione al Senato.