REGIONALI IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “PRONTI IN TUTTE LE PROVINCE, SIAMO UN PARTITO VERO”

Lancia la corsa verso le Regionali 2020 in Campania il senatore di FDI Antonio Iannone. Da Napoli a Salerno, passando per Caserta, Benevento ed Avellino: il partito di Giorgia Meloni, in ogni provincia, ha già raccolto le disponibilità alla candidatura.

Senatore Iannone a che punto siete con la composizione delle liste per le Regionali ?

“Siamo soddisfatti e pronti. Soddisfatti perché nell’ultimo anno, in tutta la Regione Campania, Fdi è cresciuto in maniera costante: amministratori comunali, imprenditori, professionisti e semplici cittadini hanno aderito al progetto politico di Giorgia Meloni. Pronti perché in tutte le province abbiamo disponibilità alla candidatura superiore a quante necessarie. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta”

E come avverrà questa scelta ?

“In maniera chiara e democratica, nel corso delle assemblee provinciali, come abbiamo sempre fatto. Non ci nascondiamo dietro un click o con primarie taroccate, noi, a differenza di tutti gli altri, siamo un vero partito politico“