REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “COALIZIONE CENTRO DESTRA VERSO NOME CIVICO”

Il centrodestra ha le idee chiare: abbiamo individuato un percorso con una proposta che va verso la scelta di un candidato civico”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia e capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo a margine dell’ incontro ‘La politica di coesione europea e il rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali’, promosso dal gruppo Ppe al Parlamento europeo a Napoli.

“Si stanno valutando in queste ore alcuni profili. Penso che, per la fine del mese, si potrà arrivare a una sintesi e proporre un candidato che abbia in mente la parola Sud e lavori esclusivamente nell’interesse della Campania”, ha spiegato Martusciello. A chi gli fa notare che una sintesi è già stata fatta, risponde: “Siamo in fase molto avanzata nella scelta del candidato alla presidenza. E devo dire che si ha la piena consapevolezza che nessuno deve piantare bandierine ma che il candidato presidente sarà un candidato che deve rappresentare l’ intera coalizione e che dovra’ lavorare 24 ore al giorno”.

Dunque c’è già un nome?, chiede un giornalista. “Potete scrivere che i leader nazionali hanno probabilmente in testa lo stesso nome”

