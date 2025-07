FACOLTA’ DI MEDICINA. CON LA RIFORMA ISCRITTI OLTRE 54MILA IN TUTTA ITALIA

L’1 settembre saranno 54.313 gli studenti che frequenteranno il semestre aperto di Medicina e Chirurgia. A loro si aggiungono

4.473 a Odontoiatria e protesi dentaria mentre sono 6.039 i ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria per un totale di 64.825. I posti a disposizione saranno oltre 23 mila e quindi quasi 1 studente su 2 può farcela. In testa c’è Roma Sapienza con 4.821 studenti, seguita dalla Federico II di Napoli (3113 iscritti), Bologna (2674) e Padova (2658).

