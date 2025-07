PROVINCIA DI SALERNO. SE NON CAMBIA LA LEGGE, SI VOTA A DICEMBRE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Se entro un termine ragionevole, che potrebbe essere Ottobre 2025, non dovesse cambiare la attuale Legge Delrio, a Dicembre 2025 i sindaci ed i consiglieri provinciali di tutta la Provincia di Salerno saranno chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Provinciale. Una scadenza che arriverebbe a poche settimane dal voto delle Regionali – in programma per il 23 Novembre – ma con le liste da presentare nel cuore della stessa campagna elettorale. Si voterà – sempre che non venga approvata una modifica in Parlamento – solo ed esclusivamente per il rinnovo del Consiglio Provinciale e non, invece, per il Presidente che è stato eletto lo scorso Aprile, dopo le dimissioni dell’ex Presidente Franco Alfieri.

