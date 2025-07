DAL PD A FORZA ITALIA. A CAPACCIO MARIA ROSARIA PICARIELLO ADERISCE AL PARTITO DEGLI AZZURRI

“Dal Partito Democratico a Forza Italia: 1179 voti alle ultime elezioni comunali si spostano verso gli azzurri: Maria Rosaria Picariello aderisce a Forza Italia e sarà la nuova vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Campania”.

Ad annunciarlo in una nota congiunta Carla Ciccarelli, segretaria regionale di Azzurro Donna, e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania.

Picariello è ex assessora al comune di Capaccio Paestum. “Una donna radicata sul territorio, che – commenta

Martusciello – ha scelto di rompere con il Partito democratico per iniziare un lungo cammino in Forza Italia. Siamo orgogliosi di questa adesione”. “Forza Italia – conclude la nota – si conferma in provincia di Salerno fortemente attrattiva e davvero senza confini”.

Share on: WhatsApp