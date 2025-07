MAURIZIO LUPI (NOI MODERATI): “PRESENTI CON LISTE IN TUTTE E 5 LE REGIONI AL VOTO”

“Abbiamo bisogno di far tornare al voto i moderati e rafforzare il centro, tornare ad essere protagonisti”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, alla presentazione della nuova squadra Fvg: coordinatrice regionale Giulia Manzan, coordinatore provinciale Alberto Parsi e coordinatore udinese Sandro Bassi.

“In Italia siamo un pilastro – ha detto – la quarta proposta a livello nazionale del centrodestra. In Fvg ci sono tutte le condizioni per crescere”. Lupi ha rilanciato il progetto del partito nazionale: “Saremo presenti in tutte e cinque le regioni al voto. Puntiamo alla conferma nelle Marche e a entrare in Consiglio in Calabria e Puglia. Dialogheremo in Veneto: Zaia è stato un presidente autorevolissimo, ha dato impulso alla Lega e al buongoverno”.

Sul terzo mandato in Fvg ha chiarito: “Non è un pilastro del nostro progetto. Abbiamo rispetto per il lavoro di Fedriga, con cui collaboriamo molto bene. Abbiamo tutto il tempo per condividere nuovi sviluppi”. Sulla politica estera e la guerra in Medioriente: “Siamo amici di Israele ma serve una tregua a Gaza, la reazione è sproporzionata e inaccettabile. Preoccupano le dilaganti manifestazioni di antisemitismo in Europa. Va cessato il fuoco, liberati gli ostaggi, garantiti aiuti umanitari.”.

Quanto all’accordo del 15% sui dazi USA-Europa: “Abbiamo evitato una guerra commerciale. Non è assecondare Trump, è salvaguardare famiglie e imprese. Ora l’Europa faccia la sua parte: tolga i dazi interni, la burocrazia e aiuti le imprese”.

Manzan ha accolto con entusiasmo il nuovo ruolo: “Vogliamo radicarci sul territorio per tornar presenti anche in Consiglio regionale. Con una squadra giovane e motivata ci faremo trovare pronti”. Parole condivise da Sandro Bassi: “Ascolteremo le categorie produttive e sociali. Udine deve tornare centrale nel Friuli”.

