REGIONALI IN CAMPANIA. SINDACI IN ATTESA DELLA DATA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

I Sindaci dei Comuni della Campania, intenzionati a candidarsi alle prossime elezioni regionali, che non si sono. già, dimessi, sono in attesa della fissazione della data per la discussione, dinanzi alla Corte Costituzionale, del ricorso contro la Legge Elettorale della Campania. E dopo la bocciatura di quella della Puglia, molto simile alla norma della Campania, è evidente che la Consulta interverrà, anche, sulla Legge Elettorale della Regione Campania, nella parte in cui limita la possibilità per i sindaci di partecipare alle prossime elezioni regionali.

La data della discussione del ricorso, presentato dal Governo ed affiancato anche da alcune associazioni dei Comuni come Anci ed Asmel, dovrebbe arrivare per la prima decade di Settembre.