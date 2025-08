IMMA VIETRI (FDI): “PRONTA GUARIGIONE A CARABINIERI IMPEGNATI INSEGUIMENTO PAGANI”

“Desidero esprimere la mia più solidarietà e vicinanza ai due carabinieri rimasti feriti questa mattina nel corso dell’inseguimento avvenuto tra Nocera Inferiore e Pagani, in provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Un pensiero particolare va al militare che ha riportato una contusione toracica e la frattura della rotula, a cui auguro una pronta e completa guarigione. Ancora una volta – sottolinea Vietri – i nostri uomini in divisa dimostrano con coraggio e abnegazione quanto sia fondamentale il loro operato per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Episodi come questo non possono lasciarci indifferenti: la violenza e l’illegalità non possono avere spazio nei nostri territori. Ringrazio il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, guidato dal Capitano Giovanni Cappa, i colleghi della Tenenza di Pagani agli ordini del Tenente Arcangelo Silecchia, e tutti i militari intervenuti per la prontezza e il senso del dovere dimostrati. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine, presidio di legalità e sicurezza. Continueremo a batterci affinché chi difende la nostra sicurezza non sia mai lasciato solo” conclude Vietri.

