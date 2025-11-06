REGIONALI IN CAMPANIA. STEFANO BANDECCHI AD AGROPOLI SABARO 8 NOVEMBRE

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Sabato 8 novembre, alle ore 18:00, in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, si terrà un incontro pubblico con Stefano Bandecchi, candidato Presidente della Regione Campania.
Parteciperanno all’evento anche i candidati della lista della provincia di Salerno, impegnati nella presentazione del progetto politico per la campagna elettorale regionale 2025.

L’iniziativa offrirà un’occasione di confronto diretto con i cittadini e i media sui temi di sviluppo, lavoro, sicurezza, sostegno alle famiglie e rilancio del territorio.
E’ prevista una sessione dedicata alle domande della stampa.

Related Posts

Novembre 6, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. ERNESTO SICA (FDI) APRE IL SUO COMITATO ELETTORALE AD AGROPOLI

Novembre 6, 2025

MARIAROSARIA VITIELLO (CASA RIFORMISTA): “IL MIO IMPEGNO PER I GIOVANI CAMPANIA”

Novembre 6, 2025

IMMA VIETRI (FDI): “CIRIELLI IN RIMONTA NEI SONDAGGI, CAMPANI VOGLIONO IL CAMBIAMENTO”