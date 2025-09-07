REGIONALI IN CAMPANIA, VILLANI (M5S): “PIENA SODDISFAZIONE PER CANDIDATURA DI ROBERTO FICO”

“È ufficiale: Roberto Fico sarà il candidato Presidente della Regione Campania per il fronte progressista! Siamo più che soddisfatti per la scelta di Roberto Fico quale candidato alla presidenza della Regione Campania. Una scelta di serietà, trasparenza e impegno concreto per i cittadini. È un grande onore per il Movimento 5 Stelle ed al contempo una grande responsabilità, ma siamo convinti che con lui, la Campania può guardare con fiducia al futuro. Parliamo di una figura di alto profilo istituzionale, che ha già dimostrato sul piano nazionale, competenza, equilibrio, senso delle istituzioni e una visione politica lungimirante e inclusiva. Roberto Fico è una persona perbene, affidabile, profondamente radicata nei valori del Movimento 5 Stelle, con una lunga storia di impegno per l’ onestà, la trasparenza, la legalità, la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e la partecipazione democratica. Qualità che lo rendono la guida giusta per affrontare le sfide cruciali che attendono la nostra regione nei prossimi anni. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Come coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno, e insieme ai coordinatori regionali e ai responsabili dei gruppi territoriali, condivido pienamente questa scelta che rappresenta una garanzia di vero cambiamento e un’opportunità storica per la Campania. Riteniamo che i cittadini campani sapranno riconoscere e apprezzare l’onestà, la trasparenza e l’alto profilo istituzionale di Roberto Fico che è molto benvoluto dai cittadini campani, per questo auspichiamo che ci sia una vasta partecipazione alla consultazione elettorale e un significativo consenso verso il nostro candidato. Rivolgiamo, infine, inoltre un invito a tutti gli attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle affinché si adoperino con determinazione in questa campagna elettorale. È fondamentale lavorare insieme per conseguire un risultato eccellente, non solo a livello regionale, ma in particolare nella provincia di Salerno, dove il Movimento ha dimostrato di essere una forza viva, ben organizzata e vicina ai cittadini. Confidiamo che, sotto la guida di Roberto Fico, la Campania possa intraprendere un percorso di rilancio economico, sociale e culturale, rafforzando i legami con i cittadini e restituendo centralità ai territori e alle comunità locali. C’è tanto lavoro da fare soprattutto in settori nevralgici quali i trasporti, la sanità, l’ambiente ma siamo convinti che, con il supporto dei nostri elettori e la passione che da sempre ci guida, sapremo orientare le scelte verso il bene collettivo e non del singolo. In alto i cuori e buona campagna elettorale!”-conclude Villani-.