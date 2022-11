REGIONE CAMPANIA. IL PD DI AVELLINO RIVENDICA UN POSTO IN GIUNTA: PETRACCA O D’AMELIO ?

Il Partito Democratico della Provincia di Avellino, forte del risultato piu’ che positivo alle elezioni Politiche del 25 Settembre, adesso rivendica un ruolo all’interno della Giunta Regionale della Campania dove l’Irpinia, almeno sotto il profilo territoriale, non è rappresentata. C’è il Consigliere Regionale del Pd Maurizio Petracca che punta all’ingresso nell’esecutivo regionale ma, considerato il gioco della parità di genere, ad entrare nella Giunta del Presidente De Luca potrebbe essere una donna, Rosetta D’Amelia, prima dei non eletti alle Regionali del 2020, da sempre considerata una fedelissima della linea De Luca. Una decisione che potrebbe arrivare in tempi anche rapidi, anche perchè legata all’eventuale candidatura di De Luca alle prossime Primarie del Partito Democratico.

