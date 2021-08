REGIONE CAMPANIA: UFFICI DEL CONSIGLIO CHIUSI SOLO PER UNA SETTIMANA

Grazie ad una delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, quest’anno, proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini ma anche dei singoli consiglieri regionali, gli Uffici di Napoli del Consiglio resteranno chiusi al pubblico solo per una settimana e non, come accaduto negli anni passati, per ben 15 giorni. La decisione, giunta nei giorni scorsi, ha stabilito la chiusura totale degli uffici nel periodo dal 14 Agosto al 22 Agosto: un termine molto piu’ breve rispetto a quello che veniva concesso negli anni passati. La proposta è stata approvata all’unanimità dai consiglieri regionali che compongono l’Ufficio di Presidenza.

