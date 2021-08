FORZA ITALIA. RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER LE LISTE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Da Salerno ad Eboli, passando per Battipaglia dove ancora non è chiaro il destino del candidato sindaco Fernando Zara: sono questi i comuni all’ordine del giorno della riunione provinciale di Forza Italia, voluta dal Coordinatore Provinciale Enzo Fasano, convocata per il pomeriggio di martedi’ 10 agosto. Un San Lorenzo di lavoro per la nuova squadra dirigente di Forza Italia, chiamata a dare un segnale forte in occasione delle comunali del 3 e 4 Ottobre: una lista con il simbolo a Salerno nella coalizione di Michele Sarno, il nodo Battipaglia e la decisione sulla presenza o meno del simbolo nel Comune di Eboli nell’alleanza per il candidati Damiaco Cardiello. Una situazione che, oggi, prima del rompete le righe per le ferie ferragostane, dovrà avere una risposta ed anche una soluzione immediata perchè la campagna elettorale incombe.

