ANDREA VOLPE (PSI): “TIN OSPEDALE BATTIPAGLIA, SOLUZIONE IN ARRIVO”

“Le criticità che riguardano l’Unità Operativa Neonatale e la TIN dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia sono note da tempo. E da tempo, assieme all’Asl, si lavora per risolverle. Rimpinguare la pianta organica non è cosa da poco, soprattutto in un momento storico come questo, nel quale gli operatori sanitari sono impegnati costantemente nel fronteggiare la lotta al Covid-19. Motivo per il quale ritengo poco corretto e controproducente prestare il fianco a facili strumentalizzazioni.”

Lo scrive Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Psi.

In questi giorni il confronto con il Direttore Generale dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, è stato costante. Faccio mia e rilancio la rassicurazione che mi ha trasmesso: si stanno selezionando nuovi medici, neonatologi specializzati, da inserire all’interno dell’Unità. Ovviamente si tratta di una situazione transitoria e temporanea che sarà presto risolta. Fino a quel momento saranno comunque garantiti i servizi legati al punto nascita per le donne dalla 35esima settimana di gestazione e saranno costantemente impegnati i sanitari e gli operatori dei reparti di ginecologia e neonatologia per tutte le esigenze che dovessero eventualmente manifestarsi. Ciò che mi preme sottolineare, per rasserenare le puerpere, le future mamme e le loro famiglie, è che sia per la sala parto che per il nido viene assicurata h24 la copertura da parte di un medico neonatologo. La selezione di nuovo personale – necessaria, viste le carenze di organico determinate da pensionamenti effettuati o imminenti e peggiorata dalla situazione, inevitabile, legata alle ferie – riguarderà, ovviamente anche specialisti da destinare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

Ringrazio l’Asl di Salerno per la tempestiva risposta. Il reparto non chiude, andrà avanti nelle sue attività con le professionalità ed i servizi di altissimo livello che ha sempre garantito, all’intera provincia di Salerno.