REGIONI VERSO IL CAMBIO DI COLORE: CAMPANIA RESTA IN ROSSO PER ALTRI 7 GIORNI

In base alle consuete anticipazione della valutazione dei dati da parte del Ministero della Salute, tutte le Regioni, o quasi, sono destinate a partire da martedi’ prossimo a diventare arancioni, eccezion fatta per la Regione Campania e la Valle d’Aosta. Ancora nessuna novità positiva per la Campania che, a questo punto, manterrà tutte le restrizioni della Zona Rossa fino al prossimo 20 aprile. Anche la Lombardia passerà in arancione, con una forte pressione da parte del Presidente della Regione Attilio Fontana che ha chiesto, espressamente, al Ministero di valutare tutti i dati per un ritorno nella zona con meno limiti alla scuola ma anche alle attività economiche.

