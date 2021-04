CASALEGGIO JR BATTE CASSA E CHIEDE AL M5S IL SALDO DEL DEBITO ENTRO IL 22 APRILE

“Come Associazione Rousseau siamo costretti, a causa dell’enorme ammontare di debiti, a definire una data ultima: il 22 aprile 2021. Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data, saremo costretti a immaginare per Rousseau un percorso diverso, lontano da chi non rispetta gli accordi e vicino, invece, a chi vuole creare un impatto positivo sul mondo”.

E’ quanto annuncia l’Associazione Rousseau sul blog delle Stelle. ” È arrivato il tempo di eliminare ambiguità e mancate scelte.

Per noi il 22 aprile sarà, comunque vada, un nuovo inizio, trasparente, e leale, insieme a chi dimostrerà di essere tale”, si legge.